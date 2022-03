Boulaye Dia : "On ne pouvait pas imaginer ce Mondial sans le Sénégal"

Boulaye Dia, attaquant des lions et buteur

Premier buteur officiel dans le nouveau stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, l'attaquant sénégalais Boulaye Dia a réagi à la fin du match de ce mardi contre l'équipe égyptienne.





"C'est historique, mais on va retenir la qualification au Qatar. On était là pour ça. On savait qu'à la maison, ça allait être très difficile pour eux", a-t-il déclaré. Et d'ajouter : "On savait que cette Coupe de monde sans le Sénégal, ce n'était pas possible. On ne pouvait pas l'imaginer."