[Découverte] Bouly Junior Sambou, le bulldozer de Wydad AF

Partout où il est passé, il a démontré ses talents de buteur, des qualités d’un attaquant moderne. Bouly Junior Sambou a fini de marquer son talent dans l’élite de football sénégalais avant de rejoindre le Wydad Athletic de Fès au Maroc.



Sa force et ses qualités athlétiques ont valu à Bouly le surnom de «Puissance ». Junior a vu le jour à Bignona le 1er décembre 1998 et à bourlingué dans le football local avant de lorgner ailleurs. Il est passé par l’Ej Fatick de 2018 à 2019 où il a marqué (11 buts). Après cette aventure, il rejoint en 2019 Teungueth fc. Auteur de 7 buts avec le club de Rufisque, il termine deuxième meilleur buteur de la saison.





Ses bonnes performances avaient flatté feu Joseph Koto, à l’époque sélectionneur des U23, qui avait fait appel à lui. Bouly continue d’engranger de bonnes performances la saison suivante avec TFC et intègre cette fois l’équipe locale. A la saison 2020, il quitte “Rio” (surnom de Rufisque) pour la Médina pour s’engager avec le Jaraaf de Dakar.



Avec les Verts et blancs, il explose avec 17 réalisations et termine la saison avec la distinction de meilleur buteur. Ses enchaînements tapent à l’œil des recruteurs notamment ceux du club marocain Wydad AF.



Malgré la barrière de la langue, l’attaquant sénégalais ne met pas de temps pour marquer ses empreintes dans son nouveau club. ‘’Mon intégration dans cette équipe marocaine est facile, j’ai été formé depuis le bas âge pour toutes les épreuves’’, lance-t-il. Mais, ajoute l’ancien joueur du Jaraaf , ‘’la seule difficulté que je rencontre c’est le problème de langue.’’





Toutefois dans cette formation de Wydad AF, un des trois clubs du championnat marocain qui n’a jamais connu la relégation, la concurrence est rude. ‘’Certes il y a des concurrents mais je ferais tout pour gagner la confiance de mon coach et c’est ce que je suis en train de faire’’, assure l’enfant de Bignona.





Le buteur sénégalais est d’ailleurs d’attaque cette saison avec 13 buts dont 10 en championnat et trois en Ligue des champions. Et il ne compte s’en arrêter là. Bouly veut terminer meilleur buteur de la saison. ‘’Je peux le faire et j’y crois. Je vais faire de mon mieux. Je vais être plus brillant dans les matchs et réaliser mes rêves’’, promet-il.





Le numéro 20 de Wydad AF veut attirer le regard du sélectionneur national : ‘’Je vais être beaucoup plus performant pour attirer le coach de l’équipe nationale du Sénégal. Je rêve de jouer en équipe nationale A.’’