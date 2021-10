Éliminatoires Mondial 2022 : Aliou Cissé convoque Bamba Dieng et Bouna Sarr contre la Namibie

Ils étaient pressentis pour la double confrontation contre la Namibie en éliminatoires de la coupe du monde 2022 et ils seront de la partie. Cheikh Bamba Dieng et Bouna Sarr sont convoqués pour la première fois en équipe nationale A par Aliou Cissé qui a publié, ce vendredi, les noms des joueurs qui prendront part à ces rencontres.



Des matchs qui comptent pour la troisième et la quatrième journées des éliminatoires de la coupe du monde.



Le premier match est prévue à Thiès le 6 octobre et le second le 10 en Afrique du Sud.



Le Sénégal est leader de sa poule avec 6 points.



Voici la Liste