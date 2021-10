Bouna Sarr : ‘’J’ai du prendre mes repères’’

Bouna Sarr, joueur de Football

Pour sa première apparition sous les couleurs de l’équipe nationale du Sénégal, Bouna a pris un peu de temps pour séduire le public du stade Léopold Senghor. Très réservé en première période, le pensionnaire de Bayern s’est un plus libéré sur le flanc droit en deuxième partie de la rencontre des Lions face aux Braves Warriors de à la Namibie en seconde période.





‘’C’était ma première, j’ai dû prendre mes repères. Ce n’était pas évidemment en première mi-temps, j’ai dû m’adapter à la chaleur et l’environnement africain. Après, je pense que sur la deuxième mi-temps, j’ai réussi à plus m’exprimer et apporter de vitesse et de profondeur à l’équipe’’, lance-t-il.