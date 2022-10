Bounkiling : Le Maouloud célébré à Taslima dans l'effervescence et la ferveur religieuses

La communauté musulmane de la cité religieuse de Taslima dans le département de Bounkiling (région de Sedhiou) a célébré hier la commémoration de la naissance du Prophète de l'islam dans la plus grande ferveur. Le porte-parole de la famille a exprimé toute sa satisfaction quant aux promesses et engagements pris lors du comité départemental de développement (CDD).







El Hadj Khalifa Diaby a tenu en fin de matinée un point de presse pour remercier les autorités administratives, les élus, les notabilités ainsi que tous les acteurs impliqués dans l'organisation de cette 77 ème édition du gamou de Taslima qui a vu la participation de fidèles venus de la Gambie, des deux Guinées, du Mali et de la Mauritanie. Les prières ont été axées principalement sur la concorde nationale et sur la bonne fin d'hivernage. L'activité sous régionale et internationale n'a pas échappé au khalife qui a prié aussi pour le retour de la paix dans tous les pays en crise notamment en Ukraine.