Bousculade meurtrière au Salvador : tenu responsable, le club jouera un an à huis clos

Samedi, 12 personnes avaient trouvé la mort dans un stade de football à San Salvador, après une bousculade. La fédération locale a annoncé ce mardi que le club hôte a écopé d'une sanction d'un an de matches à huis clos.



Le drame s'était déroulé après 15 minutes de jeu, dans le stade de Cuscatlán à San Salvador. où une bousculade meurtrière a eu lieu. Au moins 12 personnes sont mortes dans l'enceinte samedi, plus de 500 autres ont eu recours à une prise en charge médicale. Tenu responsable des évènements, le club hôte d'Alianza a écopé d'une sanction d'un an de matches à huis clos, a annoncé mardi la fédération salvadorienne (Fesfut).

« La responsabilité des événements survenus au stade de Cuscatlán au cours du match est imputable (à l'Alianza) en tant qu'équipe locale et donc organisatrice du match », précise le communiqué de la commission disciplinaire de la Fesfut. Le club a ainsi été condamné à « jouer à huis clos, sans le soutien de spectateurs pendant une période d'un an » et à s'acquitter avant le 21 juillet du versement d'une amende de 30 000 dollars, précise la fédération.





Alianza jugé responsable de « négligence » et de « manque de collaboration »

La Fesfut a également conclu qu'Alianza n'avait « pas adopté de mesures visant à prévenir les événements » ou l'avait « fait avec négligence ». Elle a notamment estimé que les contrôles d'accès au stade avaient été « manifestement déficients ».