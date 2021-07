Boxe : Le Cnoss équipe la Fédé de matériel d’une valeur de plus de 125 millions Fcfa

Pour relancer la boxe qui a connu une certaine léthargie de 37 ans, le comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS) a procédé ce samedi à la remise de matériel d'entraînement et compétition à la nouvelle équipe de la Fédération sénégalaise de boxe.





Ce matériel acquis lors du Tournoi qualificatif aux JO de Tokyo 2020, zone Afrique, estimé à une valeur de 250.000 dollars (plus de 125 millions FCFA), est composé de deux rings olympiques, de six rings d’entraînement. Sans occulter les casques, des maillots, des shorts, des chronos électroniques etc.