Boxe : Le président de la fédé veut ‘’créer des Sadio Mané’’ dans la discipline

Fédération de Boxe

Porté l’année dernière à la tête de la fédération sénégalaise de boxe, Mamadou Mamoune Mbaye s’était fixé comme objectif la relance du championnat, à l’arrêt depuis de plus de 36 ans.





Une mission qu’il a démarrée avec la première journée qui s’est tenue, le week-end dernier, au Stade Léopold Senghor et qui a donné entière satisfaction au président de la fédération. A travers la discipline, Mamadou Mamoune Sène veut des stars, à l’image de Sadio Mané pour le football.





‘’Sur le plan mobilisation on peut avoir plus. Nous avons eu 70 combattants alors qu’on pouvait en avoir 200. Mais nous sommes très satisfaits de cette première journée. Le plus important c'était de démarrer’’, soutient-il.