[Profil] Boy Niang 2 : Un intello dans l’arène

Une des meilleurs lutteurs de sa génération, Boy Niang 2 affronte Balla Gaye 2, dimanche à l’Arène nationale. Une victoire face au pensionnaire de Guédiawaye pourrait porter le fils De Gaulle dans le cercle restreint des Vip. Retour sur le parcours d’un champion intellectuel.



Il n’est pas encore Roi des arènes, mais sa cote popularité dans la lutte sénégalaise avec frappe est incontestable. Dans la banlieue de Pikine, une des localités les plus réputées de la discipline, Boy Niang est actuellement le porte étendard. L’enfant de Pikine a la lutte dans le sang. En effet, il est le fils de l’ancien champion, De Gaulle.



Pourtant, Bouoy Niang a failli prendre un chemin différent de celui de son pater. En effet, le jeune pikinois, qui a effectué un cursus scolaire jusqu’en Terminale, aurait pu devenir fonctionnaire de l’Etat, ou exercer une fonction que les études pourraient lui offrir. Mais le virus de la lutte l’a piqué après avoir décroché le Bfem. Même s’il a réussi à poursuivre les cours jusqu’en terminale, les exigences de l’arène ne lui ont pas permis de décrocher le sésame pour la fac pour des études supérieures.



C’est en 2008 qu’il a embarrassé la discipline de la lutte avec frappe. Et en un laps de temps Boy Niang s’est taillé une réputation de champion. Dans le sillage de Tyson, Eumeu Sène et d’autres ténors qui ont porté le drapeau pikinois, le jeune lutteur de 33 ans est en train d'assurer avec brio la succession. Il lui a fallu seulement cinq ans pour titiller le cercle des ténors.



Sa première victoire, il l’a acquise en 2008 face à Mamadou Diouf. La réussite de son baptême le met sur une dynamique de cinq victoires d'affilée. Il sera freiné par Amanekh lors de la saison 2010-2011. Mais cette contre-performance ne l’empêche pas de rebondir face à Dolf la même année, puis devant Sa Cadior 2 la saison suivante.



En 2012, son parcours connaît un nouveau coup d’arrêt face à Zoss. Une défaite face au lutteur des Parcelles assainies que Boy Niang a eu du mal à digérer. Il a même failli commettre l’irréparable en agressant son tombeur dans les locaux de la Rts à l’occasion d’un face-à-face d’après combat. Il sera suspendu pour cinq ans, mais la sentence sera diminuée d’une année seulement à la suite d’une médiation de plusieurs dignitaires de la lutte sénégalaise.



Deux ans après cette suspension, le Pikinois revient en force en venant à bout de Baye Mandione, Gouy Gui et Sa Thiès. Un retour triomphal qui redonne à Boy Niang sa cote de popularité dans sa localité.



Mais ces deux dernières années n’ont pas été les meilleures de sa carrière. Il a été surpris par Lac de Guiers 2 et Tapha Tine. Le pensionnaire de Pikine doit affronter ce dimanche l’ancien Roi des arènes, Balla Gaye 2 pour renouer avec la victoire.



Palmarès



13 Victoires



Modou Diouf



Batista



Akon



Mbiss



Brise-de-mer



Pape Sène



Dolf,



Sa Cadior 2,



Double Less 2



Baye Mandione



Garga Mbossé



Gouye Gui



4 Défaites



Amanekh,



Zoss



Lac de Guiers 2



Tapha Tine