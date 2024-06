BRÉSIL: LA RÉPONSE SAVOUREUSE DE RAPHINHA À RONALDINHO APRÈS SON ÉNORME CHARGE CONTRE LA SELEÇÃO

Après avoir critiqué les résultats et le niveau de jeu de la sélection brésilienne, qui s'apprête à disputer la Copa América, Ronaldinho a eu droit à une réponse piquante de Raphinha. L'ailier du Barça a livré une drôle d'anecdote sur le sujet.







Le Brésil ne s’attendait sans doute pas à ce genre de débat. A un peu plus d’une semaine de débuter la Copa América face au Costa Rica, dans la nuit du 24 au 25 juin, un improbable clash à distance a éclaté entre Ronaldinho et Raphinha. En cause: le niveau de jeu affiché ces derniers mois par la Seleção.





Dans une interview donnée à la chaîne Youtube Cartoloucos et dans un long message posté sur Instagram, l’ancien maître à jouer du Barça et du PSG s’est lâché comme rarement sur le sujet: "C’est fini les amis, j’en ai assez. Je ne vais regarder aucun match de cette Copa América, tout manque, la détermination, la joie, le fait de bien jouer. C'est peut-être l'une des pires équipes de ces dernières années, sans leaders respectables, juste des joueurs moyens pour la plupart. C’est une honte."





"Il a demandé des billets pour un de nos matchs"

Présent samedi en conférence de presse, Raphinha a évidemment été invité à réagir à ces dures critiques visant à la fois le sélectionneur Dorival Junior et son groupe. L'ex-Rennais, dont le père Maninho est un ami proche de Ronaldinho, s’est d’abord dit "très surpris". "Il n’avait jamais fait une telle déclaration de sa vie. Au contraire, il a toujours manifesté son soutien envers l'équipe nationale. Cela a surpris beaucoup de monde. Je le considère comme une idole, une référence. Tous ceux qui font partie de l'équipe nationale, pas seulement les joueurs, mais tous ceux qui travaillent ici, le considèrent comme un exemple. Cela a été un choc pour nous", a confié l’ailier du Barça.





Avant de se montrer un peu plus piquant. "Je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit, sur le manque de motivation et d’envie, sur les joueurs moyens. Je ne suis pas du tout d'accord, tout le monde a de la qualité et du mérite. Est-ce qu’il a dit ça pour une campagne publicitaire? En tout cas, nous avons été surpris. On a en plus appris par Vinicius qu’il avait demandé des places pour voir un de nos matchs… Donc ça ne colle pas avec ce qu’il a dit", a-t-il lancé dans des propos rapportés par Globo Esporte.