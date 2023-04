Brésil : Ronaldo embarque un homme dans le coffre de sa voiture et déclenche la polémique

Ronaldo, l’ancienne star de l’équipe du Brésil, a fait parler de lui le weekend dernier. En effet, un homme a été vu en train de sortir du coffre de sa voiture à Belo Horizonte. La vidéo de la scène a été captée et publiée sur les réseaux sociaux par le journaliste Orlando Augusto.







Elle est tout de suite devenue virale. On voit Ronaldo ouvrir le coffre de sa voiture pour laisser sortir un homme portant une chemise jaune, tandis que sa fiancée Celina Locks tente de perturber l’enregistrement.





Mais que faisait cet homme dans le coffre de son véhicule ?









"Nous étions sept dans une voiture de 5 places"





Le double champion du monde (1994, 2002) a expliqué plus tard qu'il n’y avait plus de place dans son véhicule. Il a donc dû embarquer cet homme dans le coffre. "L’agent de Celina est énorme et son tout nouveau copain est allé dans le coffre. Nous étions sept dans une voiture de cinq (places). Même Célina était sur mes genoux", a déclaré l’ex-star de la sélection brésilienne.









Seulement, le journaliste qui a filmé la scène ne corrobore pas la version de Ronaldo. Pour lui, tous les sièges du véhicule n’étaient pas occupés. Selon l’article 230 du Code de la route brésilien, la conduite d’un véhicule transportant des passagers dans son coffre est considérée comme une infraction très grave.









Espérons que R9 n’aura pas des ennuis avec la justice brésilienne. L’ancien joueur est actuellement l’actionnaire majoritaire du club de Cruzeiro. Il y a joué avant de rejoindre le PSV Eindhoven, en 1994.