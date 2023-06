Brésil-Sénégal : Rodrygo pourrait déclarer forfait

L'attaquant brésilien, Rodrygo pourrait déclarer pour le match amical contre le Sénégal, ce mardi, à Lisbonne.



"Rodrygo qui se plaint du genou sera sans doute forfait par le match Brésil vs Sénégal, demain", renseigne sur Twitter, Eric Frosio, correspondant de L'Equipe au Brésil. "C'est l'ex-Bordelais Malcom qui va le remplacer dans XI de départ", a-t-il ajouté.



De son côté, l'entraîneur brésilien prévoit un match plus difficile contre le Sénégal, une équipe qui s'est classée 10e de la Coupe du monde au Qatar en 2022. "C'est une équipe solide, nous nous concentrons maintenant sur ce match, rassemblant les informations que nous avons sur le Sénégal", a déclaré Ramon Menezes.



Pour rappel, le Brésil et le Sénégal s'affrontent, ce mardi (19h GMT) pour la deuxième fois après 2019. Leur première confrontation s'était soldée par un nul (1-1).