Brésil : triste, Neymar rend hommage à Messi

La nuit dernière, le Brésil a été battu par l'Argentine (0-1) en finale de la Copa America. Particulièrement déçu par cet échec, l'attaquant brésilien Neymar (29 ans, 111 sélections et 68 buts) a pris la parole sur le réseau social Instagram en rendant notamment un superbe hommage à son ancien coéquipier Lionel Messi (34 ans, 151 sélections et 76 buts), qui a remporté son premier titre majeur avec l'Albiceleste.









"Perdre me fait mal, ça me fait mal... je n'ai pas encore appris à vivre avec ça. Hier, quand j'ai perdu, je suis allé faire un câlin au plus grand et au meilleur de l'histoire que j'ai vu jouer. Mon ami et frère Messi, j'étais triste et je lui ai dit 'putain tu m'as battu', je suis trop triste d'avoir perdu. Mais ce type est incroyable ! J'ai un grand respect pour ce qu'il a fait pour le football et surtout pour moi. Je déteste perdre ! Mais tu peux profiter de ce titre, le football t'attendait pour ce moment ! Félicitations mon frère", a commenté le joueur du Paris Saint-Germain.