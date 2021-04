Brevet d'entraîneur : Bèye, Vieira, Flachez... admis pour la session 2021/2022

Le BEPF (Brevet d’Entraîneur Professionnel de Football) est le plus haut diplôme français en matière de coaching. Il permet d’entraîner des clubs de National, Ligue 2 et Ligue 1. A l’issu des tests d’entrée, dix candidats ont été admis. On retrouve notamment Régis Le Bris (FC Lorient, N2), Olivier Saragaglia (CS Sedan Ardennes, N2) ou encore Roland Vieira (Le Puy Foot 43, N2). Zoumana Camara, Habib Beye, Jean-Marie Huriez (adjoint du Toulouse FC), Maxence Flachez (OM), David Le Frapper (ex-OM, Euga Ardziv), Benoit Tavenot (adjoint FC Metz) et Alexandre Torres (Stade Bordelais) suivront aussi la formation étalée sur treize semaines (du 24 mai 2021 au 18 mai 2022).La liste de l’an passé : Eric Chelle (entraîneur, FC Martigues, N2), Sylvain Didot (ex-entraîneur, EA Guingamp), Xavier Collin (entraîneur SAS Epinal, N2), Alain Pochat (entraîneur FBBP 01, N1), David Carré (entraîneur équipe réserve AJ Auxerre), Cris (entraîneur GOAL FC, N2), Loïc Lambert (entraîneur Blois Foot 41, N2), François Rodrigues (directeur centre de formation du Havre), David Linarès (entraîneur adjoint équipe pro, Dijon)Christophe Delmotte (entraîneur équipe réserve, Valenciennes)