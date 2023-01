Bundesliga / Blessure de Manuel Neuer: Le Bayern recrute Yann Sommer

Le Bayern recrute Yann Sommer

Manuel Neuer qui s'est brisé la jambe lors de ses vacances au ski à la suite de l'élimination en Coupe du monde au Qatar, a désormais un remplaçant. En effet, le Bayern Munich a décidé de recruter un autre gardien de but pour palier l'absence de l'international allemand qui risque d'être très longue. Et le gardien de but que le club champion d'Allemagne en titre a choisi est Yann Sommer du Borrusia Moenchengladbach.