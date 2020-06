Bundesliga : le Dr Müller-Wohlfahrt quitte le Bayern Munich

Le docteur Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt (77 ans) va quitter le Bayern Munich après plus de 40 ans de collaboration avec le plus grand club allemand.











Le Bayern Munich a annoncé le départ, au 30 juin, de son célèbre et parfois controversé médecin, Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, âgé de 77 ans.





Il était arrivé au club en 1977, avant un premier départ en avril 2015, en raison de divergences de vues avec Pep Guardiola, l'entraîneur de l'époque, pour un retour fin 2017.





« Un impact durable sur ma vie »





Dans un communiqué, le Bayern regrette le départ du docteur, spécialiste de médecine sportive et d'orthopédie, qui s'est également exprimé en ces termes : « Les expériences que nous avons vécues ici, ensemble, les succès que nous avons célébrés, ensemble, et surtout les gens que j'ai rencontrés dans ce club ont eu un impact durable sur ma vie, témoigne-t-il. Je souhaite au FC Bayern tout le meilleur pour l'avenir ! »





De son côté, le président du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, a rappelé que « l'ensemble du club et des générations de joueurs - de Franz Beckenbauer et Gerd Müller à Klaus Augenthaler, de Bastian Schweinsteiger à Thomas Müller et Robert Lewandowski - doivent à Müller-Wohlfahrt leurs plus grands remerciements. »