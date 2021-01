Bundesliga : Mönchengladbach a renversé le Bayern !





La formation de Hansi Flick se dirigeait pourtant vers un succès aisé après les buts de Robert Lewandowski (20e sur penalty) et Leon Goretzka (26e). Mais les joueurs de Marco Rose, toujours privés de Marcus Thuram, ont renversé la rencontre sur un doublé de Jonas Hofmann (36e, 45e) et un but de Florian Neuhaus (49e).





Battu pour la deuxième fois de la saison, le club bavarois reste aux commandes du classement avec 33 points. Mais le RB Leipzig, deuxième à deux longueurs, passera devant en cas de succès samedi contre le Borussia Dortmund. Troisième, le Bayer Leverkusen reviendra à deux unités du champion d'Allemagne en cas de victoire contre le Werder Brême, samedi.