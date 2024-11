Burkina : Le capitaine Traoré commente le match des Étalons contre les Lions du Sénégal

Au Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré a rencontré, ce mardi 19 novembre, l’équipe nationale de football. Il a félicité les Étalons pour leur qualification à la prochaine CAN au Maroc, malgré leurs contre-performances contre le Sénégal (0-1) et le Malawi (0-3).





Pour le capitaine Traoré, cette ombre au tableau doit les amener à se poser des questions, à prendre conscience de ce qui n’a pas marché pour pouvoir remporter de nouvelles victoires.





« On commence à avoir une équipe, un bloc »





« Un jeune ne perd pas le moral. Il a de l’espoir et il a confiance en lui… Quand vous gagnez, les gens jubilent. Quand vous perdez, vous devez assumer. Il n’y a pas à se décourager. Vous devez continuer à vous battre », leur a-t-il dit, avant de revenir sur la rencontre Sénégal-Burkina Faso. Une explication qui l’a visiblement marquée.













« Le match contre le Sénégal, j’ai beaucoup apprécié. On commence à avoir une équipe, un bloc », a-t-il commenté. « Je ne suis pas un technicien du foot, mais on sent qu’il y a du collectif. Si vous continuez à bosser dans ce sens, il y a de l’avenir ».













Le Burkina Faso a toujours été un outsider des coupes d’Afrique des nations ces dernières années. Les Étalons ont déjà disputé des demi-finales et une finale en 2013.





Le capitaine demande un « percuteur » au sein de l’équipe













Avant la prochaine grand-messe du foot africain au Maroc, il leur faudra trouver « un percuteur » . C’est ce que souhaite le capitaine Ibrahim Traoré. Pour lui, les Étalons manquent de ce joueur-là, ce meneur d’hommes capable de catalyser toutes les énergies pour venir à bout de l’adversaire.













Il a d’ailleurs demandé à l’encadrement technique de créer un « percuteur » au sein de l’équipe.