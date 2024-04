But refusé à Lamine Yamal: Le Président du Barça hausse le ton et menace

Les dirigeants du Barça ne digèrent pas la défaite, hier, devant le Réal lors du classico de la 32e journée de la Liga. Le club catalan a déploré le but refusé à Lamine Yamal par l'arbitre César Soto Grado et la VAR. Le président des Blaugrana, Joan Laporta demande des comptes et menace de lancer des procédures pour rejouer la rencontre.













"En tant que Président du FC Barcelone, je tiens à faire part de mon insatisfaction envers la mauvaise utilisation de la VAR lors de l'un des matchs les plus importants du monde. Hier, plusieurs actions ont été discutables mais celle du but annulé à Lamine Yamal aurait pu changer le résultat de la rencontre’’, regrette-t-il.













‘’En tant que club, nous voulons connaître la vérité sur ce qui s'est passé et nous demandons immédiatement au Comité technique des arbitres et à la Fédération Espagnole de Football la totalité des images et des audios concernant cette action. Si lors de l'analyse de ces documents, le club constate une erreur d'appréciation de l'action, il entreprendra toutes les actions nécessaires pour réparer le tort causé, avec la possibilité de demander à rejouer le match si le but était bien valable’’, ajoute le patron du club catalan ce lundi.