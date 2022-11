[Yoonu Qatar] Buteur le plus âgé de la coupe du monde : Roger Milla, le Roi Lion

Roger Milla, Roi lion du Football, camerounais

Deux fois vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations (1984 et 1888), Roger Milla est considéré comme l'un des meilleurs attaquants de l'histoire du football africain. Durant une longue carrière de plus de 20 ans, il a marqué plusieurs générations grâce à ses qualités de buteur dans le championnat de France et en sélection où il a marqué 36 buts en 101 sélections.





Surnommé « le vieux lion », Milla a participé à son premier mondial en 1982 en Espagne. Même s’il n’a pas marqué un seul but durant le tournoi, il a été décisif en étant le passeur sur le but égalisateur de Grégoire Mbida contre l’Italie de Paolo Rossi (1-1) futur vainqueur de la compétition.





Huit ans après cette première participation, Roger Milla revient à la Coupe du Monde pour propulser le Cameroun en quarts de finale en marquant 4 buts. On se souvient encore de son doublé en huitième de finale contre la Colombie (2-1). Rencontre lors de laquelle il humilie le fantasque gardien colombien René Higuita.





Mais son plus grand exploit dans la plus prestigieuse des compétitions, Roger Milla va le réussir aux Etats-Unis en devenant le plus vieux buteur de l’histoire de la Coupe du Monde. Dans ce mondial, si le Cameroun a sombré avec deux lourdes défaites contre le Brésil ( 3-0) et la Russie (1-6), Roger Milla a marqué à jamais la compétition organisée au pays de l'oncle Sam. En effet, le 28 juin 1994 au Stanford Stadium de Palo Alto, « le vieux Lion » marque un but qui reste dans l’histoire. A la 46ème minute, bien servi par le jeune David Embé, Milla qui est entré en seconde mi-temps, profite d'une hésitation de la défense russe pour marquer un but historique. En dépit de la lourde défaite contre la Russie (1-6) et les 5 buts inscrits par l’attaquant russe, Oleg Salenko, l’attaquant camerounais vole la vedette à tout le monde en devenant le plus vieux buteur de la coupe du monde à 42 ans et 1 mois.





Un magnifique exploit qui a placé l’ancien attaquant du Tonnerre de Yaoundé au panthéon du football mondial.