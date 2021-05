BUTEURS AFRICAIN EN EUROPE : Franck Késsié en Ligue des champions, Alain Delort, meilleur artificier de Ligue 1

Les championnats européens ont connu leur épilogue dimanche. Si en Angleterre, Manchester City a été sacré la semaine dernière, il restait encore à distribuer les places qualificatives pour la Ligue des champions et surtout le titre du meilleur buteur de la premier league.





Mohamed Salah (22 buts) n’ayant pas marqué s’est vu coiffer au poteau par Harry Kane (23 buts). Si l’attaquant égyptien n’a pas scoré, son coéquipier chez les Reds, Sadio Mané, s’est illustré de fort belle manière. En effet, le Ballon d’or africain, auteur d’un doublé, a permis à Liverpool de se qualifier pour la Ligue des champions. Nicolas Pépé, l’attaquant ivoirien d’Arsenal, a terminé la saison en beauté en s’offrant un doublé, sa 9ème et 10ème réalisations cette année en Premier League, qui a permis à Arsenal de battre (2-0) Brighton et Hove Albion.





L’autre Africain qui s’est illustré, c’est Bertrand Traoré. Le Burkinabé qui a marqué son 7ème but de la saison, a permis à Aston Villa de battre Chelsea (2-1). En Italie, le Milan est allé battre Atalanta Bergame (2-0) grâce à un doublé Franck Késsié. Le milieu défensif ivoirien qui a marqué deux penalties permet au club rouge et noir de se qualifier pour la Ligue des champions. La Sampdoria a terminé la saison en beauté en écrasant Parma (3-0). Le solide défenseur Gambien, Omar Colley, a participé à la fête en marquant le 2ème but de son équipe.





En Ligue 1 française, le Camerounais Toko Ekambi a terminé très fort avec Lyon. En effet, en dépit de la défaite à domicile contre Nice (2-3), l’attaquant camerounais s’est offert un doublé (14ème et 40ème). Meilleur artificier africain de Ligue 1, l’Algérien, Andy Delort, a marqué le 2ème but de Montpellier qui est allé battre (2-1) Nantes sur son terrain. L’attaquant Algérien termine meilleur buteur africain de Ligue 1 avec 15 buts. Grâce à un penalty inscrit à la 97ème minute, l’Algérien Farid Boulaya a évité la défaite au Fc Metz contre Marseille (1-1), marquant du coup son 6ème but de la saison. Stade de Reims de Boulaye Dia a été battu à domicile (1-2) par Bordeaux de Sabaly. Si l’attaquant sénégalais n’a pas réussi a planter son 15ème but de la saison, un autre Africain s’est illustré dans la rencontre en la personne d’El Bilali Touré. Le jeune Malien a marqué le seul but de Reims.





Condamné à jouer l’année prochaine en Ligue 2, Dijon a toutefois terminé la saison sur une bonne note en allant battre (1-0) Saint-Etienne sur sa pelouse. C’est le Mauritanien Aboubakar Kamara qui a marqué l’unique but de Dijon. Strasbourg de Habib Diallo a concédé le nul devant Lorient (1-1). L’attaquant sénégalais a profité de l’occasion pour planter son 9ème but de la saison.

En Allemagne, le latéral gauche algérien Bensebaini a joué sa partition lors de la victoire de Mönchengladbach à Brême (4-2) en marquant le 3ème but de son équipe.