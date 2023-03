C’est officiel : Sa Thiès déclaré vainqueur de son combat contre Reug Reug

Suite à son recours après sa défaite déclarée par les arbitres devant Reug Reug, dimanche dernier, à l’arène nationale, Sa Thiès a obtenu gain de cause. Le frère de Balla Gaye 2 a été déclaré vainqueur de ce combat par la commission des règlements de l’instance dirigeante de la lutte.











Après une fausse information parue, lundi et vite démentie, le Cng qui a statué aujourd’hui sur l’affaire, a officialisé la victoire de Sa Thiès.