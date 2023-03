C1: Chelsea renverse Dortmund et lance peut-être enfin sa saison

Longtemps maladroit devant le but, Chelsea a réussi à renverser Dortmund (0-1, 2-0), mardi en huitième de finale retour de la Ligue des champions, une victoire qui pourrait faire beaucoup de bien aux Blues et à leur entraîneur, Graham Potter.



Pour Dortmund, qui avait remporté ses 10 matches depuis le retour du Mondial, le retour sur terre peut paraître sévère, mais sur l'ensemble des deux matches, il n'y a pas à crier à l'injustice.



A l'aller déjà, les Londoniens s'étaient créé plusieurs belles occasions, notamment une frappe sur la barre de Joao Felix, et ce manque de réussite a encore rythmé le plus clair de la première période.



Après un coup d'envoi repoussé de dix minutes, en raison des difficultés d'accès du Borussia au stade, les Allemands ont compris rapidement que la soirée serait compliquée.



Non seulement leurs adversaires ont attaqué le match pied au plancher mais ils ont perdu, dès la 5e minute de jeu, l'un de leurs atouts offensifs majeurs avec la blessure à une cuisse de Julian Brand.



Mais cela n'enlève rien au mérite de Chelsea, qui a fait tout ce qu'il fallait pour l'emporter devant un Potter parfois critiqué pour son côté trop placide et qui, cette fois, a agité les bras pour donner des directives ou encourager le public à être plus bruyant.



Dès la 6e minute, Joao Felix a forcé Alexander Meyer qui remplaçait Gregor Kobel dans les cages, à une sortie dans ses pieds, avant que Emre Can, d'une poussette dans le dos ne déséquilibre Kai Havertz au moment de sa frappe, qui n'a trouvé que le petit filet extérieur (8e).



L'Allemand, symbole des problèmes offensifs de son équipe, a encore trouvé le poteau à la 28e et quand il a mis le ballon dans la lucarne adverse, dix minutes plus tard, il a vu dans la foulée son but annulé pour un hors-jeu de Raheem Sterling au départ.