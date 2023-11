C1: l'AC Milan se relance face à Paris, City et Leipzig qualifiés, le Barça surpris

Le Paris SG s'est incliné sur la pelouse de l'AC Milan et perd la tête de son groupe au bénéfice de Dortmund, vainqueur de Newcastle, tandis que Manchester City a assuré sa qualification face à Berne, contrairement au FC Barcelone qui a chuté face à Donetsk.





Le groupe F dit "de la mort" n'a toujours pas livré son verdict. Le PSG, qui pensait avoir fait le plus dur en ouvrant le score par Skriniar sur corner, a été tout de suite rejoint sur un but virtuose de Leao, qui a en deuxième mi-temps aussi livré un centre sublime sur la tête de Giroud. Loftus-Cheek a mis en déroute le milieu parisien par sa puissance, tandis que Mbappé a été maladroit.





Grâce à un but collectif puis un raid solitaire de Brandt, Dortmund a de son côté poursuivi son redressement après la défaite inaugurale contre Paris. Le club allemand, pourtant giflé par le Bayern Munich (4-0) le weekend dernier, a dominé Newcastle 2-0, et prend la tête du groupe F avec 7 points, devant Paris (6 points), Milan (5 points) et Newcastle (4 points).





Dans le groupe G, le vainqueur de la C1 précédente, Manchester City, a composté son billet pour les huitièmes de finale, grâce à un doublé de Haaland et Foden, contre les Young Boys de Berne, pour sa quatrième victoire en quatre matches.





- Festival de l'Atletico -

Leipzig s'est aussi qualifié après sa victoire à Belgrade (2-1), notamment grâce à un superbe but en solo de la pépite appartenant au PSG, Xavi Simons.





Le Barça peut pour sa part s'en vouloir. Il était dans un fauteil encore plus confortable que City puisqu'il ne lui fallait qu'un nul à Hambourg, où se déroulait son match contre le club ukrainien du Shakthar Donetsk. Mais les hommes de Xavi ont rendu une copie très brouillonne et se sont fait surprendre par un but de Sikan venu conclure deux renversements de jeu successifs.





Le FC Barcelone est rejoint en tête du groupe H (9 points) par le FC Porto, vainqueur d'Anvers 2-0, tandis que Donetsk reste en course pour la qualification avec 6 points.