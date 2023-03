C1/Paris SG : pour Mbappé, "notre maximum, c'est ça"

"Notre maximum, c'est ça", a regretté Kylian Mbappé après la nouvelle élimination du Paris Saint-Germain dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions, mercredi au Bayern Munich (2-0, 1-0 à l'aller).



"Comme je l'ai dit à ma première conférence de presse de Ligue des champions cette saison, on allait faire le maximum. Notre maximum, c'est ça, c'est la vérité", a lancé l'attaquant en zone mixte après le match.



"Qu'est-ce qui a manqué au PSG? Pas grand-chose quand on regarde l'état des deux équipes, ils ont un grand effectif, bâti pour gagner la Ligue des champions", a-t-il ajouté.



"On va se remettre en question et retourner à notre quotidien, le championnat", a poursuivi Mbappé, qui a porté le brassard de capitaine après la sortie sur blessure de Marquinhos, à la 36e minute.



Le PSG "est déçu, maintenant c'est comme ça, il faut passer à autre chose, essayer de se remettre en question. Nous avons perdu contre une grande équipe, essayons de gagner le championnat".



Interrogé en espagnol sur son futur, Mbappé a répondu dans la même langue qu'il était "tranquille, la seule chose qui m'importe c'est cette saison, de gagner le championnat, et après on verra".