C1 : PSG, Manchester City, United, Chelsea… ultra-riches et ultra-favoris

Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi au centre d'entraînement du Paris Saint-Germain le 28 août 2021 à Saint-Germain-en-Laye FRANCK FIFE AFP/Archives

À l'image de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, les plaques tectoniques du football européen ont bougé cet été, pour faire des plus riches, le Paris SG, Manchester City, Manchester United et Chelsea en tête, les ultra-favoris de la Ligue des champions, qui redémarre mardi.





Le mercato estival qui vient de s'achever a fait souffler un vent de folie sur la plus prestigieuse des compétitions de clubs, qui espère avoir laissé le Covid-19 derrière elle.





Des armadas se sont constituées des deux côtés de la Manche, grâce à l'assouplissement du fair-play financier (FPF) ainsi que la perspective du retour du public dans les stades, avec les revenus supplémentaires qui vont avec.





Ce contexte a favorisé les formations les mieux dotées, soutenues par un mécène ou un Etat qui ont épongé les pertes créées par la pandémie.