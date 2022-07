CAF Awards 2022 : Pape Ousmane Sakho remporte le prix du plus beau but de l’année !

Ce jeudi 21 juillet au Maroc, à l’occasion des CAF Awards, Pape Ousmane Sakho a remporté le prix du plus beau but de la part d’un footballeur africain.



Une bicyclette qui vaut de l’or. Pape Ousmane Sakho, l’ailier gauche du Simba Sporting Club, s’est vu attribué ce lundi le trophée récompensant l’auteur du plus beau but d’un footballeur africain à l’occasion des CAF Awards, tenues ce jeudi au Maroc. L’ancien joueur du Teungueth FC a inscrit une réalisation de toute beauté contre l’ASEC Mimosas.



Alors que son équipe recevait la formation Ivorienne en phase de groupes, « POS » ouvrait le score après seulement 12 minutes de jeu. Et de quelle manière ! Sur un centre du latéral gauche international tanzanien Shomari Kapombé, l’ailier gauche sénégalais de 25 ans enchaînait par une superbe bicyclette qui ne laissait aucune chance à Abdoul Karim Cissé.



Un superbe but pour lequel il a reçu ce jeudi le prix qui récompense le meilleur but de l’année aux CAF Awards.