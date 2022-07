CAF Awards : Alassane Ndour évoque les lauréats sénégalais

Alassane Ndour sur la razzia du Sénégal aux Caf Awards

Une véritable razzia. Le Sénégal était à l’honneur lors de la cérémonie des CAF Awards ce jeudi 21 juillet en remportant 5 titres. Meilleure sélection africaine de l’année, meilleur entraîneur de l’année, meilleur joueur de l’année, meilleur jeune de l’année et le plus beau but de l’année. Présent à cette soirée, l'ancien international sénégalais, Alassane Ndour n’a pas tari d’éloges à propos des athlètes distingués.





Réagissant au micro de nos confrères de Wiwsport, l’ex milieu de terrain de Liverpool a d’abord salué la distinction de Sadio Mané (meilleur joueur africain de l’année) en annonçant de belles choses pour la suite : « Je pense qu’aujourd’hui Sadio Mané est à la deuxième marche, Tout le monde connaît ses qualités. Je pense qu’il va donc nous emmener encore beaucoup, beaucoup de Ballons d’or. Ça c’est sûr, parce que c’est un joueur de classe mondial, je le félicite de passage. On est content, il nous rend fiers ».





Élu meilleur jeune joueur de l’année, Pape Matar Sarr ne cesse d’impressionner son monde et même les anciens. « Il est aujourd’hui l’espoir du Sénégal. Et donc bon, ce sont des gens qui nous rendent bien fiers en espérant que ce titre va le propulser, ou le faire grandir. Le Sénégal a besoin de lui. Et puis on attend de lui vraiment beaucoup de fraîcheur. Il amène beaucoup de touche technique dans l’équipe, on a besoin de lui en espérant que ce titre va le faire grandir », a dit Alassane Ndour.