CAF Awards : Aliou Cissé meilleur entraîneur de l’année

Un sacre attendu et mérité. Le sélectionneur national du Sénégal, Aliou Cissé vient d’être élu meilleur entraîneur de l’année 2021. L’ancien international concourait aux côtés de l’ex-sélectionneur de l’Egypte Carlos Queiroz et Walid Regragui du Wydad Athletic Club.



Au vu de son année faste marquée par une victoire historique en coupe d’Afrique des Nations et une qualification en coupe du monde, tout aussi historique car étant la deuxième d’affilée, Aliou Cissé était vu par de nombreux spécialistes du ballon rond comme le grandissime favori de ce titre.



Cette distinction, qui est la première de sa carrière, peut être aussi mise sur la régularité de la sélection nationale, qu'il pilote d'une main de maître, au plus haut niveau avec, notamment, la place de la première nation africaine qu’elle occupe depuis plusieurs années. Aliou Cissé, c’est aussi un mental d'acier qui n’a eu de cesse d’essuyer des critiques, parfois acerbes, de nombreux observateurs et fans de football.



Une résilience qui a fini par lui donner raison avec au bout la reconnaissance de toute une nation qui, pour se racheter, lui attribua le surnom d’« El Tactico ». Jetant par la même occasion dans le précipice de l’oubli les moqueries et invectives servies durant toutes ces années.