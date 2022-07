CAF Awards : Ces indices qui plaident en faveur de Aliou Cissé et de Sadio Mané…

Plus que quelques heures avant la grande fête. La Confédération Africaine de Football (CAF) va célébrer ses meilleurs footballeurs africains lors d’une cérémonie portant son nom à Rabat. La récompense la plus attendue est celle du meilleur joueur africain de l’année et se joue entre Sadio Mané, Édouard Mendy et Mohamed Salah.









D’après des informations de Seneweb, l’attaquant égyptien de Liverpool n’effectuera pas le voyage dans le royaume chérifien pour l’événement. Une absence qui se justifierait par la préparation de pré-saison que le club de la Mersyde effectue du côté de Singapour. La non venue du pharaon pourrait être aussi un indicateur sur le lauréat du prix…







L’argument de la distance pourrait être aussi brandi par le portier de Chelsea, Édouard Mendy, qui est en pleine tournée avec son club, Chelsea, aux États-Unis et sera aussi absent.







Notre source nous renseigne, par ailleurs, que Aliou Cissé se trouve déjà à Rabat. Enfin, une délégation conjointe du ministère des sports et de la fédération sénégalaise de football est attendue pour la soirée.