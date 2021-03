CAF : FATMA SAMOURA ANNONCÉE À LA DIRECTION GÉNÉRALE

La 43e Assemblée générale de la Confédération africaine de football (CAF) - qui s’est déroulée hier à Rabat (Maroc), avec l’intronisation de Patrice Motsepe flanqué de Augustin Senghor et Cie, a vécu. Mais, informe L’Observateur, tous les regards sont maintenant fixés sur un poste stratégique qui reste à pourvoir : celui de Secrétaire général.D’après les sources du journal, c’est la Sénégalaise Fatma Samoura, actuelle Secrétaire générale de la FIFA, pourrait être parachutée à la CAF pour y occuper la même position. Et, pour ne pas donner l'impression d’avoir rétrogradé notre compatriote, l’idée de la création d’une nouvelle Direction générale fait son bonhomme de chemin à la CAF.Fatma Samoura connaît très bien les arcanes de la CAF pour y avoir été affectée, en août 2019, en qualité de Déléguée générale de la FIFA, pour mener un audit des finances de l’organe de régulation du football africain. Mais, à la fin de sa mission, le Comité exécutif de la CAF a voté, en majorité, contre un renouvellement de son mandat.