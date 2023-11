Camarda (AC Milan) plus jeune joueur de l'histoire de la Serie A

Le grand espoir italien Francesco Camarda est devenu à 15 ans 8 mois et 15 jours le plus jeune joueur de l'histoire à disputer un match du Championnat d'Italie en faisant son entrée en jeu pour l'AC Milan contre la Fiorentina (1-0), samedi.



L'attaquant, entré à la 83e minute de jeu, a battu le record de précocité établi le 21 mai 2022 par Wisdom Amey qui avait, selon les chiffres de la Lega Serie A, 15 ans, 9 mois et un jour lorsqu'il a disputé son premier match de championnat avec Bologne.



Ce record de précocité a notamment été détenu par le légendaire Gianni Rivera qui avait 15 ans, 9 mois et 15 jours lorsqu'il a fait ses débuts dans l'élite avec Alessandria en 1958.



Si son entrée a été saluée à tout rompre par les 73.000 spectateurs de San Siro, son impact sur la rencontre a été très limité, avec seulement deux ballons à négocier.



Selon la plateforme DAZN, il est le premier joueur né en 2008 à disputer un match dans l'un des cinq principaux championnats européens.



"Il a beaucoup de talent, c'est quelqu'un d'intelligent, il a compris qu'il devrait travailler encore plus que les autres", a déclaré son capitaine Davide Calabria.



"Il nous a amené son talent et sa fraîcheur. C'est le premier des petits pas qu'il va devoir faire dans son parcours. Il est humble, il est travailleur et il sait que ce n'est que le début", a renchéri son entraîneur Stefano Pioli, confronté à une cascade de blessures.



L'AC Milan a conforté sa 3e place (26 pts) grâce à cette victoire, la première depuis le 7 octobre.