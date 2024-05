Cameroun : L'entraîneur qu'Éto’o a nommé a été muté en forêt par le ministère des Sports

Suite à une altercation entre le président de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) et le ministre des Sports, le Comité d’urgence de la FACAFOOT a présidé une réunion à l'issue de laquelle Samuel Eto’o a nommé Martin Ndtoungou Mpile et Davi Pagou respectivement sélectionneur et sélectionneur adjoint du staff intérimaire des Lions indomptables.







Mais Martin Ndtoungou Mpile a rendu sa démission, pour des raisons strictement personnelles et confidentielles. David Pagou, son adjoint, a lui aussi désisté.