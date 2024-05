Cameroun : La FECAFOOT explique ce qui s'est passé entre Samuel Eto'o et le sélectionneur Marc Brys

La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Ce mardi, lors d'une réunion à la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT), le président de l'instance, Samuel Eto'o, a eu une vive altercation avec le nouveau sélectionneur, Marc Brys. Dans un communiqué, la FECAFOOT a listé les différentes raisons qui ont poussé Samuel Eto'o a tapé du poing sur la table contre l'entraîneur belge et contre Tollo, membre du gouvernement qui représentait le ministère camerounais des Sports. Voici le communiqué de la FECAFOOT.







"Le Staff Technique, Administratif et Médical de la Sélection Masculine "A" avec à sa tête Monsieur MARC BRYS, Entraîneur-Sélectionneur a été convié ce jour à une séance de travail en vue de la préparation des rencontres contre le Cap Vert et l'Angola prévues les 08 et 11 juin 2024 à Yaoundé et Luanda. Le Président de la FECAFOOT à l'initiative de cette rencontre, tenait à rappeler à Monsieur MARC BRYS les risques qu'il fait courir à la Sélection Nationale au regard des différents manquements constatés :

1. Le refus manifeste d'assister à la première séance de travail organisée par le Secrétaire Général le 10 mai 2024;

2. La publication de la liste des joueurs et organisation d'une conférence de presse en violation des procédures de la FECAFOOT; 3. Le refus de communiquer son programme d'entraînement;

4. La prise d'initiative de travail isolée et la divulgation d'informations sur les joueurs à des tiers et aux médias sans accord préalable de la FECAFOOT;

5. La non-communication dans les délais de la liste définitive des joueurs retenus pour les rencontres sus-citées.





Des comportements inacceptables ont empêché la tenue des travaux prévus ce jour, notamment l'attitude du Conseiller Technique N°2 du Ministère des Sports et de l'Education Physique qui, non convié aux travaux, a exigé du Président de la Fédération la communication de l'ordre du jour de la réunion, instruction qu'il aurait reçue du Ministre des Sports, faute de quoi aucune réunion ne pourrait se tenir.

Le Président de la FECAFOOT, après avoir rappelé fermement à Monsieur TOLLO qu'il n'était pas convié à ladite réunion, le Conseiller Technique N°2 du MINSEP a instruit à Monsieur BRYS et ses assistants de quitter la salle.





Le Président de la FECAFOOT a par la suite rappelé à Monsieur l'Entraîneur- Sélectionneur que son employeur utilisateur est la FECAFOOT et qu'il assumerait les conséquences liées à ses manquements. Monsieur BRYS avant de quitter la salle s'est lancé dans des insultes et invectives à l'endroit de Monsieur ETO'O FILS, Président de la FECAFOOT, en lui rappelant que c'est lui l'Entraîneur-Sélectionneur et que «< c'est lui qui décide >>.

Eu égard à ce qui précède et au vu des délais que nous imposent les règlements et textes pour assurer la bonne tenue des rencontres sus- évoquées, le Comité d'Urgence de la FECAFOOT se réunira dans les brefs délais à l'effet de prendre des décisions qui s'imposent", a écrit l'instance dirigeante du football camerounais, ce mardi.