CAMEROUN: LA LETTRE MENAÇANTE ENVOYÉE AUX JOUEURS QUI SOUTIENDRAIENT LE SÉLECTIONNEUR MARC BRYS

En plein conflit entre le président Samuel Eto’o et le sélectionneur Marc Brys, la Fédération camerounaise de football a écrit un courrier officiel à tous les joueurs en les menaçant de sanctions s’ils ne soutiennent pas l’instance.





Après une CAN ratée en début d’année, l’équipe du Cameroun s’est parfaitement relancée samedi lors des éliminatoires pour le Mondial 2026. Victorieux du Cap-Vert (4-1), les Lions indomptables ont repris la tête de leur groupe. Un succès convainquant et qui s’est produit malgré le conflit interne entre le président de la Fecafoot, Samuel Eto’o, et le sélectionneur Marc Brys.





Un peu moins de deux semaines après leur échange très chaud, sur fond de tensions entre l’instance sportive et le ministère des Sports qui a nommé Marc Brys, la situation n’est pas près d’être résolue. Après avoir menacé de ne pas inscrire le staff du technicien belge, privant potentiellement les adjoints de banc de touche face au Cap-Vert, la Fecafoot a fait parvenir aux joueurs un nouveau courrier en forme de rappel à l’ordre selon les éléments publiés par le média local Camfoot.





"Nous vous demandons de rester entièrement à la disposition de la Fecafoot"





La Fédération camerounaise de football a ainsi tenu à rappeler qu’elle restait le seul intermédiaire valide pour échanger avec la CAF et la FIFA. En clair, les joueurs qui prendraient le parti de Marc Brys (et donc indirectement du ministère des Sports) plutôt que celui de Samuel Eto’o s’exposeraient à des sanctions.

"A titre d’information, les joueurs convoqués sont mis exclusivement à la disposition de l’Association, unique interlocuteur des instances internationales et de votre club employeur, elle est garante de l’organisation et de la pratique de toutes activités sportives du joueur pendant sa période de mise à disposition", a ainsi rappelé la Fecafoot via un document envoyé par Blaise Djounang. "Pour la rencontre Angola-Cameroun du 11 Juin 2024 à Luanda, nous vous demandons de rester entièrement à la disposition de la Fecafoot et de respecter le programme qui vous sera communiqué incessamment. La Fecafoot ne tolèrera plus toute violation et non-respect des obligations des joueurs pendant la période de mise à disposition."