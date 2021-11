Cameroun : la punchline du candidat Eto'o

Mercredi, Samuel Eto’o a officiellement déposé son dossier de candidature pour le poste de président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), dont l’élection aura lieu le mois prochain. Devant les médias et la foule venue le soutenir, l’ancien buteur du FC Barcelone en a profité pour lancer un avertissement.











"Je serai le prochain président de la Fédération malgré toutes les tricheries, a clamé l’homme de 40 ans, avec la confiance en lui qui le caractérise. Je prie le camp d’en face de faire attention parce que nous avons accepté beaucoup de choses. Si l’un des Camerounais qui a bien voulu me donner son parrainage est éliminé, je viendrai ici avec toute cette foule qui me suit, et même celle des autres régions, pour les déloger."





Une manière de prévenir le président sortant Seidou Mbombo Njoya, qui devrait être son principal concurrent et qui aurait tenté de le freiner en lui proposant un poste de vice-président en échange du retrait de sa candidature.