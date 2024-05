Cameroun : le staff technique nommé par Eto’o suspendu par le Cnosc

Enième rebondissement dans le feuilleton rocambolesque sur l’encadrement de l’équipe nationale masculine de football du Cameroun. Le staff technique nommé par le président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot), Samuel Eto’o, en remplacement de celui désigné par son ministère de tutelle, a été suspendu par la Chambre de conciliation et d’arbitrage du comité national olympique et sportif du Cameroun (Cnosc).







Cela fait suite à la demande de l’Association des clubs de football amateur du Cameroun (ACFAC) et de la Ligue de football professionnel du Cameroun (LFPC).