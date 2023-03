Cameroun : Rigobert Song sur la sur la sellette

À 15 h ce mardi, le Cameroun affronte, à Johannesburg, la Namibie dans un match important, sinon décisif pour la qualification à la prochaine coupe d’Afrique des Nations en janvier 2024 en Côte d’Ivoire. Décisif aussi pour le sélectionneur Rigobert Song qui pourrait être sur un siège éjectable.







Si l’adversaire semble abordable sur le papier, dans les faits ce n’est pas vraiment le cas. Déjà opposés aux Namibiens le 24 mars, les Camerounais avaient été accrochés 1-1. Une nouvelle contre-performance pourrait sceller le sort de Song à la tête de la sélection. Avant ce match nul, le Cameroun avait difficilement battu le Congo, et même perdu contre le Niger en janvier dernier, pendant le championnat d’Afrique des Nations, réunissant les joueurs évoluant en Afrique.





Même s’il devait y avoir défaite contre la Namibie, le Cameroun, leader avec deux unités d’avance sur son adversaire du jour, sera toujours en course pour une qualification. Mais le jeu et les performances des 3es de la dernière compétition font que Song peut voir son poste être menacé. Et ce, malgré le succès de prestige contre le Brésil (1-0) lors de la Coupe du monde 2022. Insuffisant toutefois pour oublier l’élimination dès les poules de cette même compétition.





Après une dernière Coupe du monde mouvementée, notamment marquée par le départ en court de compétition du portier André Onana, et de problèmes dans la tanière, le président de la Fecafoot, Samuel Eto’o, pourrait également être sous le feu des critiques. Alors qu’il tente par tous les moyens d’apporter du calme et de la sérénité dans la fédération, une non-qualification pourrait mettre sous pression l’ancien buteur du FC Barcelone.