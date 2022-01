CAN 2021 : Aliou Cissé veut faire abstraction de tout

Aliou Cisse, Coach des Lions du Senegal

Face au nombreux cas de Covid-19 et à la pression inhérente au statut de favori dans cette CAN 2021 qui débute ce lundi contre le Zimbabwe, le Sénégal doit faire abstraction de tout, a suggéré son sélectionneur, Aliou Cissé en conférence de presse.





‘’Je sais que beaucoup d’entraîneurs font face à l’absence de joueurs à cause de la pandémie mais ce ne sera pas une excuse, on va faire avec’’, a déclaré ce dimanche en conférence de presse, le sélectionneur du Sénégal.





En plus de cinq joueurs restés à Dakar, trois autres footballeurs sénégalais dont le capitaine, Kalidou Kouilbaly, ont été testés positifs au coronavirus,

samedi.





Le Sénégal aurait préféré avoir tout le monde mais ce ne sera pas une excuse, a dit Aliou Cissé soulignant que ceux qui seront valides, feront le travail demandé.









‘’Le Sénégal est plus fort qu’en 2017 et en 2019 et est plus équilibré’’, a-t-il assuré soulignant que quand on est footballeur professionnel, on vit avec la pression.





Aliou Cissé a rappelé qu’il dirige cette équipe nationale depuis six ans et des joueurs qui y évoluent, jouent dans les plus grands clubs du monde.





’’Quand on joue au PSG, au Napoli et à Chelsea, on apprend à faire face à cette pression qui doît être positive’’, a ajouté le sélectionneur national qui avait à ses côtés, Idrissa Gana Gueye.

Au moment où d’autres footballeurs sont positifs, le gardien Alfred Gomis qui avait contracté le coronavirus, a été testé positif et va rejoindre le groupe, ce dimanche, a informé la Fédération sénégalaise de football.