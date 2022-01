Can 2021 : Alioune Badara Faty du Casa-sports sera de la partie

Alioune Badara Faty, Gardien réserviste pour la Can 2021

La liste d’Aliou Cissé pour la prochaine Coupe d’Afrique s’allonge. Et c’est le gardien du Casa-sports, Alioune Badara Faty, qui a été sorti de la réserve pour rejoindre la tanière. Ainsi, le groupe des lions s’étoffe et passe de 27 à 28 joueurs pour la prochaine.