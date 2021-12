[Vidéo] CAN 2021 : Arrivé au Cameroun, Motsepe envoie un message fort

Le sort de la CAN 2021 va se jouer dans les prochaines heures. Alors que les clubs européens et le président de la FIFA, Gianni Infantino, mettent la pression afin de reporter la compétition, le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, est arrivé ce lundi au Cameroun, pays-hôte de la compétition. Accueilli par Samuel Eto’o, fraîchement élu président de la Fédération camerounaise de football, le Sud-Africain a envoyé un message clair à 20 jours du coup d’envoi.



«Notre maison est une maison pour l’Afrique. Nous allons parler aujourd’hui et on vous fera un retour. Nous sommes très clairs en termes d’engagement de faire de la CAN au Cameroun un succès», a souligné le dirigeant. «On vous donnera plus de détails demain quand on aura discuté, mais je suis très confiant. On travaille ensemble avec le Cameroun, qui est une nation fière du football. Nous avons rendu le Cameroun et l’Afrique fiers et je suis confiant sur le fait que, dans nos réunions d’aujourd’hui et demain, nous pourrons venir vers vous et donner à l’Afrique et au monde la confiance que nous avons à travers l’engagement envers notre peuple, au Cameroun, et l’engagement pour le développement du football en Afrique.»



Des propos rassurants, et suffisants pour convaincre le comité exécutif de la CAF, pas parvenu à se mettre d’accord dimanche, d’acter définitivement le maintien de la compétition ?