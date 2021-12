Can-2021 : Baptême du feu pour 16 Lions

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football du Sénégal, Aliou Cissé, a publié, ce vendredi, une liste de 27 joueurs qui prendront part à la Can-2021 prévue du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Dans cette sélection, seize joueurs feront leur baptême du feu dans cette compétition.



Il n’y a pas de surprise dans la liste des 27 joueurs retenus par Aliou Cissé pour la Can-2021 prévue du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Dans le souci de préserver la stabilité du groupe, le coach des Lions a maintenu sa logique de continuité. Même s'il n'y a pas de nouveaux joueurs dans cette liste, la plupart des sélectionnés vont découvrir la Can.



En effet, 16 joueurs convoqués par Aliou Cissé participeront pour la première fois à une Coupe d’Afrique des nations. Dans ce lot, on peut d’abord citer Habib Diallo. Le pensionnaire du Racing club de Strasbourg comptabilise, pour le moment, 9 buts inscrits en 18 matchs avec son club dont 8 réalisations en Ligue 1. Trois ans plus tôt, l’ancien Messin était considéré comme l’un des grands absents de la Can-2019 en Egypte. Il était le grand artisan de la montée de Metz en Ligue 1, cette année-là, grâce à ses 26 buts inscrits.



Moins en réussite ces derniers temps avec Villarreal, Boulaye Dia a quand même été sélectionné et disputera son premier grand-rendez international. L’ex-Rémois n’a toujours pas trouvé ses marques au sein du Sous-marin jaune. En 21 rencontres, il n’a trouvé le chemin des filets qu’à quatre reprises. Mais ses qualités semblent séduire le sélectionneur national, malgré son manque d’efficacité ses derniers temps.



«Un attaquant, ce n’est pas seulement marquer des buts. Boulaye Dia fait un très bon travail dans le jeu offensif. Même s’il ne marque pas, il apporte énormément. Il n’est pas obnubilé par le fait de marquer. Je le juge de par son apport et l’encourage. Il a une importance capitale dans notre équipe», a laissé entendre Aliou Cissé en conférence de presse.



Cheikh Ahmadou Bamba Dieng aussi va faire son baptême du feu. Le Marseillais est déjà considéré comme la révélation de l’année au sein du club phocéen. En 10 matches disputés avec l’Om, le jeune attaquant de 21 ans a inscrit 4 buts.



Malgré le carton rouge récolté lors du match contre Reims, il est clair que les aptitudes du jeune attaquant seront utiles à Aliou Cissé. Son coéquipier olympien, Pape Guèye, fraîchement débarqué dans la Tanière contre le Congo le 14 novembre dernier, va aussi découvrir la Can.



Longtemps courtisé par Aliou Cissé pour renforcer le côté droit de la défense des Lions, qui est un maillon faible de l’équipe, Bouna Sarr a finalement accepté de répondre à l’appel du Sénégal en septembre 2021, lors du match contre la Namibie.



L’ancien Marseillais va participer à sa première Can, après avoir décliné la convocation de la Guinée en 2014 pour la Can-2015.



Parmi les autres joueurs qui découvriront cette compétition, on peut citer : Sény Timothy Dieng (gardien), Moustapha Name (milieu de terrain), Ibrahima Mbaye (défenseur), Abdou Diallo (défenseur), Fodé Ballo Touré (défenseur), Mamadou Loum (milieu de terrain), Abdoulaye Seck (défenseur), Joseph Lopy (milieu de terrain), Mame Baba Thiam (attaquant), Nampalys Mendy (milieu) et Pape Matar Sarr (milieu de terrain).