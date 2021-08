Can 2021-Bataille psychologue : Diouf attaque, Rigobert défend

La bataille psychologique de la Can 2022 a déjà commencé. Et ce sont les deux anciens Lions indomptables et de la téranga, Rigobert Song (Cameroun) et El Hadji Diouf (Sénégal) qui ont donné le ton lors du tirage au sort.



Les deux légendes africaines, invitées à la cérémonie, ont été interpellées sur le favori de la compétition. Et naturellement, chacun donné le nom de sa nation.



C’est El Hadji Diouf qui a démarré les provocations. ‘´Aujourd’hui, aucune équipe ici ne souhaite affronter le Sénégal. Les deux favoris de cette compétition sont le Sénégal, l'Algérie'', martèle-t-il.



Ce qui, sans doute, n’a pas plu à l’ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun, Rigobert Song. ‘´El Hadji Diouf a oublié que c’est nous qui les avons battus en finale. Il avait l’impression d’aller très vite mais sur le terrain il allait plus lentement qu’il ne le croyait’’, ironise-t-il.