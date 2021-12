Can-2021 : Ces capés qui portent l’équipe nationale du Sénégal

Les capés de la Can avec les lions

Parmi les 27 Lions sélectionnés par Aliou Cissé pour la Can-2021 prévue du 9 janvier au 6 février 2022, onze joueurs seulement ont déjà disputé une Coupe d’Afrique des nations. Mais pas n’importe lesquels. Il s’agit d’éléments qui constituent la colonne vertébrale de l’équipe nationale.





Avec 17 joueurs qui vont découvrir la Can au Cameroun sur les 27 retenus par le sélectionneur de l’équipe nationale, certains observateurs s’interrogeaient sur l’inexpérience de l’équipe nationale.





Mais le Sénégal pourrait compter sur certains de ses cadres qui ont un vécu dans cette compétition continentale, qui aura lieu au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022.





Dans le groupe composé par Aliou Cissé, 11 joueurs ont pris part à une Coupe d’Afrique des nations (Can). Ces derniers constituent le noyau dur de l’équipe nationale du Sénégal et capitalisent un nombre important de participations à cette compétition.





Sadio, Gana et Kouyaté, les recordmen





Dans l’effectif des Lions, Sadio Mané (29 ans), Cheikhou Kouyaté (32 ans) et Gana Guèye (32 ans) constituent le trio le plus ancien. Ils ont tous une expérience d’une dizaine années dans la Tanière. Ils vont participer pour la quatrième fois à une phase finale de Can.





Depuis la Can-2015, Mané, Gana et Kouyaté ont pris part à presque toutes les compétitions auxquelles le Sénégal a participé.





Ces trois personnalités du football mondial sont dans l’équipe nationale depuis presque une dizaine d’années. En plus de leur expérience, ils constituent les éléments clés sur lesquels Aliou Cissé se base pour asseoir une équipe compacte. Leur vécu dans l’équipe du Sénégal pourrait épauler les bleus de la Can.





Rebelote pour Mendy et Gomis





Dans les buts du Sénégal, Aliou Cissé et les Sénégalais ne devraient pas se faire de soucis. Son n°1, Edouard Mendy et son suppléant, Alfred Gomis, ne sont pas des novices de la compétition. Les deux portiers des Lions ont disputé, lors de la précédente Can-2019, des matches de haut niveau.





Edouard Mendy, qui était titulaire au début de la compétition, a participé à deux rencontres de matches de poule, notamment lors de la défaite contre la Tunisie (1-0). Mais il quitte la compétition lors de la 3e journée, à cause d’une blessure à la main.





C’est ainsi qu’Alfred Gomis a pris le relais. Il gardera les buts des Lions inviolés jusqu’à la finale contre Algérie. Gomis sera surpris lors du dernier acte, dès les premières minutes de la rencontre. C’est le seul but qu’il a encaissé dans la compétition.





Les deux gardiens reviennent dans la compétition au meilleur de leur forme. Mendy réalise, depuis l’année dernière, d’excellentes performances avec Chelsea. Il est même classé parmi les meilleurs gardiens du monde. Sa doublure en équipe nationale s’est aussi imposée à Rennes.





Famara Diédhiou le revenant, toujours pas de match pour Pape Abdou Cissé





Parmi ces onze joueurs qui ont eu à participer à une Can, il y en a deux qui n’ont pas pu s’illustrer à une Can. Il s’agit de Famara Diédhiou et de Pape Abdou Cissé.





Le premier nommé a été sélectionné par Aliou Cissé pour la première fois, lors de la Can-2017. Mais l’ancien joueur d’Angers n’a pas eu la chance de démontrer, lors de cette compétition, ses talents de buteur. Il n’est entré en jeu que lors du dernier match de poule contre l’Algérie (2-2).





En 2019, il est zappé par Cissé. Mais le géant d’Alanyspor est revenu en force et est en train de marquer son territoire en équipe nationale.





Pape Abdou Cissé, quant à lui, n’a pas eu la chance de jouer la moindre minute lors de sa première participation en 2019. Le défenseur de l’Olympiakos est gêné par la concurrence au niveau de la défense sénégalaise.





Et de trois pour Saliou Ciss, Koulibaly et Ismaïla Sarr





Ce secteur de l’équipe nationale est occupé par des joueurs expérimentés comme Kalidou Koulibaly. Le défenseur de Naples en est à sa troisième participation à ces joutes continentales. Le capitaine des Lions est aujourd’hui un élément incontournable du sélectionneur national. Touché à la cuisse au début du mois de décembre, KK est présent malgré tout dans la liste nationale. Il a repris les entraînements en club. Il a d’ailleurs rejoint le groupe des Lions qui sont en regroupement depuis le 27 décembre.





Tout comme Koulibaly, Ismaïla Sarr, qui devrait participer à sa troisième Can, est dans l’incertitude à cause d’une blessure. L’attaquant de Watford n’a pas joué depuis presque un mois. Mais le staff des Lions espère le récupérer pour les huitièmes de finale.





Malgré son jeune âge (23 ans) l’ancien pensionnaire de Génération Foot fait partie des éléments essentiels d’Aliou Cissé.





Ainsi que le défenseur Saliou Ciss qui est aussi à sa troisième participation à une phase finale de Coupe d’Afrique des nations.