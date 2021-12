Can-2021 : Cissé explique les raisons de la convocation de Koulibaly et d'Ismaila Sarr blessés

Malgré les incertitudes qui planaient sur leur participation à la Can-2021, prévue du 9 janvier au 6 février 2022, Aliou Cissé a pris le risque de convoquer Ismaila Sarr et Kalidou Koulibaly. Ces derniers, qui étaient blessés depuis plusieurs semaines, seront aptes pour la Can, selon le sélectionneur sénégalais.



‘’Nous avons écrit au médecin de Watford et nous attendons le retour des médecins (de l'équipe nationale) de Watford. Mais j’ai discuté avec Ismaila Sarr, qui m’a dit qu’il va beaucoup mieux, qu’il s’améliore. Il est possible de le récupérer, peut-être pas pour les 3 matches de poule, mais pour les huitièmes de finale. Ça fera un mois après sa blessure’’, a fait savoir Aliou Cissé, ce vendredi, en conférence de presse.



Pour le sélectionneur du Sénégal, Koulibaly pourrait être apte pour le premier match des Lions. "Nous espérons qu’il sera prêt pour le premier match face au Zimbabwe. Sinon, il le sera pour le match face à la Guinée", rassure Aliou Cissé.