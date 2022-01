Can 2021-Claude Leroy : « Djamel Belmadi et Aliou Cissé sont ils plus africains que moi? »

Claude Leroy répond à la question sur les coachs Africains

La 33e édition de la Coupe d’Afrique des nations qui se tient au Cameroun suit son cours. Le tableau des huitièmes de finales seront, dans quelques heures, au complet. Mais depuis le début de la compétition, un fait attire l’attention de plusieurs observateurs du football africain. Il s’agit de la forte présence des techniciens nationaux à la tête de leur sélection respective. En effet, sur les 24 entraîneurs présents à cette Can, 16 ont la même nationalité que leurs joueurs.