CAN 2021 : comment la Fédé va dépenser la prime de champion d’Afrique des lions

La CAF a octroyé au Sénégal une prime de 2,8 milliards de francs CFA pour son titre de vainqueur de la CAN 2021. Une bonne partie de ce montant ira au football local.



Le journal Les Échos de ce vendredi renseigne que dès la semaine prochaine, la Fédération sénégalaise de football (FSF) procédera à la remise de subventions aux associations membres et groupements associés.



Ainsi, renseigne la même source, une enveloppe de 4,5 millions est prévue pour chaque club de Ligue 1. Les équipes de Ligue 2, elles, recevront chacune 4 millions. Dans les divisions inférieures, les subventions oscillent entre 750 000 et 3 millions.



Le football féminin ne sera pas oublié. Les Echos informe que les formations de Nationale 1 et 2 Dames recevront chacune 2 et 1 million, respectivement.