Can 2021-Covid : 20 cas détectés dans la sélection gambienne

Le sort semble s’acharner sur l’équipe de Gambie de football. 20 cas de Covid ont été détectés au sein de la sélection, renseigne Beinsports.com. Il s’agit de 16 joueurs et 4 membres du staff. Une ''hécatombe'' qui a poussé la fédération gambienne a annuler les rencontres de préparation contre l'Algérie et la Syrie en vue de la prochaine coupe d'Afrique des nations.



Ce pays de l'Afrique de l'ouest vit un véritable cauchemar à quelques jours de sa première sortie dans une compétition qu'elle n'avait jamais disputée par le passé. Elle doit affronter ce 12 janvier la Mauritanie.



Malgré leur détresse, l'instance dirigeante du football africain ne semble pas compatissante.



La CAF reste intransigeante



En amont de cette compétition devant se tenir au Cameroun, la Confédération Africaine de Football (CAF) avait pris des mesures pour tenter d'aider les équipes dont les joueurs seraient touchés par des cas de Covid. Ainsi, l'entité a permis aux sélections nationales d'avoir un effectif pléthorique de 28 joueurs sans compter les réservistes. Cependant, la CAF ne permet pas aux équipes de remplacer les joueurs convoqués et c'est là le gros souci de la Gambie.



''Nous avons demandé à la CAF de remplacer certains de nos joueurs touchés par le Covid-19 mais la réponse est non. Ils nous ont dit qu'il y avait 28 joueurs et qu'on pouvait puiser dans ce nombre'', déplorait, mardi, Tom Saintfiet, le sélectionneur belge des Scorpions.