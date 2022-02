CAN-2021 : Historique des rencontres Sénégal-Burkina Faso

Les multiples rencontres entre le Sénégal et le Burkina Faso

Étalons du Burkina Faso et Lions du Sénégal se retrouvent ce soir à 19 h, à Yaoundé, en demi-finales de la Coupe d'Afrique des nations (Can) édition 2021. Ce sera la troisième confrontation entre ces deux pays en phase finale de Can, mais la treizième, toutes compétitions confondues. Coup d'œil dans le rétroviseur.





24 janvier 1982 (Amical à Ouagadougou)





Burkina Faso 0-0 Sénégal





22 décembre 1987 (Coupe Cedeao)





Sénégal 1-0 Burkina Faso





23 janvier 1999 (Éliminatoires Can-2000)





Burkina Faso 2-2 Sénégal





6 juin 1999 (Eliminatoires Can-2000)





Sénégal 1-1 Burkina Faso





25 janvier 2000 (Can-2000)





Burkina Faso 1-3 Sénégal





26 décembre 2001 (Amical à Dakar)





Sénégal 2-4 Burkina Faso





26 janvier 2004 (Can-2004)





Burkina Faso 0-0 Sénégal





7 octobre 2006 ( Éliminatoires Can-2008)





Burkina Faso 1-0 Sénégal





8 juin 2007 ( Éliminatoires Can-2008)





Sénégal 5-1 Burkina Faso





21 mai 2014 (Amical à Ouagadougou)





Burkina Faso 1-1 Sénégal





2 septembre 2017 (Éliminatoires Coupe du monde 2018)





Sénégal 0-0 Burkina Faso





5 septembre 2017 (Éliminatoires Coupe du monde 2018)





Burkina Faso 2-2 Sénégal





Au total, 12 rencontres entre ces deux nations





2 victoires pour le Burkina Faso





3 victoires pour le Sénégal





7 matches nuls





17 buts pour le Sénégal