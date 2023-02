CAN 2021 : Kalidou Koulibaly raconte les heures avant la finale

Le 6 février 2021, les Lions deviennent champions d’Afrique au Cameroun. Le premier anniversaire de ce sacre historique du Sénégal est l’occasion pour ses héros de revisiter l’album souvenirs de ces moments de bonheur national. Kalidou Koulibaly s’est plié à l’exercice pour Bés Bi. «Je me rappelle de la plupart des choses que j’ai faites (le jour de la finale)», a lancé le capitaine de la sélection dans les colonnes du journal.







Il déroule : «Je me souviens que le matin du match la première personne que j’ai appelée c’était mon petit frère parce qu’on s’appelle souvent. Il n’a pas pu voir le match au Cameroun. Il était resté au Sénégal.»





Au réveil, Kalidou Koulibaly a appelé sa femme et ses enfants. «C’est la première chose que je faisais tous les matins pour prendre des nouvelles de ma famille», précise le défenseur de Chelsea.





Qui poursuit : «Je suis ensuite parti prendre mon petit-déjeuner. Je n’ai pas croisé grand monde parce qu’il a certains qui aiment bien rester dans leurs chambres le matin. Il y a eu des problèmes extra-sportifs qu’on a pu résoudre rapidement, même si c’était difficile. On a ensuite commencé à parler du match et à nous concentrer.»





Après le petit-déjeuner, la promenade, retour au camp de base et le déjeuner, Kalidou Koulibaly a rejoint sa chambre pour la sieste. «C’était difficile de pouvoir se reposer parce qu’on pensait déjà au match», confesse le capitaine des Lions.